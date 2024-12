Cielo Torres, cantante y actriz peruana, ha vuelto a sorprender a sus seguidores no solo con sus prendas de moda, sino también con un impactante cambio de look. Esta vez, la estrella ha apostado por el Bombshell Hair, un estilo que no solo resalta su belleza natural, sino que también se perfila como una de las tendencias más poderosas de 2025. Este peinado, popular entre celebridades internacionales, ha sido el favorito de muchas estrellas en alfombras rojas, destacándose por su volumen, ondas suaves y una apariencia sofisticada que irradia glamour. Con su elección, Cielo demuestra ser una verdadera embajadora de estilo, marcando el camino para quienes buscan un peinado elegante y lleno de movimiento.