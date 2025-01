¿Brunella Horna CONFIRMA que está esperando a su SEGUNDO BEBÉ de Richard Acuña?: "Ay, si"

La reconocida conductora de América Hoy, acaparó la atención al hacer una inesperada confesión sobre su vida familiar. Durante una emisión del programa, sus compañeros la sorprendieron con una broma que, sin preverlo, desembocó en una revelación que dejó a todos boquiabiertos. 'Brune' no ocultó su deseo de convertirse nuevamente en madre, compartiendo su anhelo de manera abierta y sincera ante las cámaras.

"Ay, sí. Yo quiero otro bebé", expresó emocionada la presentadora. Sin embargo, rápidamente aclaró que no es algo que sucederá pronto. "Todavía no, para eso falta", añadió, dejando claro que, aunque el deseo de agrandar su familia está presente, aún no es el momento adecuado.