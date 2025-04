Si bien, Melissa Paredes dijo en su momento que no comentaría sobre la ruptura entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo , que hace unos días el futbolista comunicó, la actriz no dudó en hablar sobre las críticas que se han dado hacia su menor hija a raíz de la entrevista que dio la empresaria, donde dio a entender que era una ‘consentida’ .

"No te metas donde no te llaman. Y si crees que la malcriamos x lo que una persona fomenta con sus comentarios desatinados hacia una menor es tu problema no mío. No conoces a mi hija, así que te CALLAS", respondió la actriz.