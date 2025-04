La exesposa de Cuba no dudó en responder a una seguidora que le compartió una experiencia similar a la suya, describiendo cómo reaccionó de manera protectora ante situaciones difíciles. La seguidora, en tono de apoyo, le escribió: “Hola Meli…a mí me pasó similar hace muchos años atrás… ¡Uy me puse como una leona porque que tan solo miren mal, pucha…hasta yo misma me desconocí! Muchas bendiciones para tu baby y para ti, Meli”.

Sin embargo, el mensaje de la seguidora parece haber tocado un tema sensible para Paredes, quien no dudó en dejar un claro mensaje en su respuesta: “Yo no me meto con los hijos de nadie porque eso NO SE HACE. Así que déjenme tranquila con mi bebé, que solo es una niña inocente de 7 años llena de amor y de pensamientos lindos”.