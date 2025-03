Con una sonrisa en el rostro, Melissa contó que sueña con tener un varoncito, un deseo que comparte con Anthony, quien está entusiasmado con la idea de convertirse en padre. L a pareja, que ha demostrado gran estabilidad en su relación , no oculta su emoción por esta nueva etapa que están a punto de emprender.

Este anuncio ha generado todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en felicitarla y expresar su entusiasmo ante la posibilidad de verla nuevamente en la dulce espera. Sin duda, Melissa Paredes está lista para dar un nuevo paso en su vida familiar y, según sus propias palabras, el 2025 podría traer la llegada de un nuevo integrante a su hogar.

“Cada semana me embarazan, pero no hay pancita, estoy más delgada, he perdido nueve kilos. Sí, queremos ser papás y eso será en el 2026″, detalló Melissa en la alfombra roja de la obra ‘Una semana nada más’.