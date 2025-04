Durante el evento social, la pareja participó de las actividades protocolares y posó junto a autoridades locales, pero sin mostrar gestos afectivos. Según los asistentes y usuarios en redes sociales, la tensión entre ambos era visible: evitaron tomarse de la mano, intercambiar miradas o mostrar cualquier complicidad, lo que alimentó los rumores de una posible crisis en su relación. Esta reaparición llega luego de que Melissa Klug asegurara, en 'El Valor de la Verdad', que Jesús Barco no es el amor de su vida, sino "el amor de su alma" , una declaración que generó controversia y que muchos interpretaron como una señal de distanciamiento emocional.

Desde entonces, ni Klug ni Barco se han pronunciado directamente sobre el impacto que tuvieron esas palabras en su relación. Sin embargo, esta reciente aparición, cargada de silencios y gestos fríos, podría ser la confirmación de que las cosas no están del todo bien entre la empresaria y el futbolista.

“Él (Jesús Barco) es el amor en mi vida, en esta vida en la que estoy formando una familia hermosa, él es mi amor”, respondió la empresaria, quien trato de barajar el impacto de su declaración, asegurando que no tiene una bola mágica para ver el futuro, pero que está feliz con lo que vive día a día. No obstante, pese a sus explicaciones, las redes sociales se dividieron. Mientras algunos apoyaron el sentir de Jesús Barco, otros no dudaron en mofarse de la situación.