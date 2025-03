El retiro, iniciado el 13 de marzo, abarca 692 cajas del producto Traverse City Cherry - Light Roast Ground Coffee , en su presentación de 340 gramos (12 onzas) de la marca Our Family .

De acuerdo con la notificación de la FDA, una parte de la producción de Our Family - Traverse City Cherry fue etiquetada incorrectamente como descafeinada, cuando en realidad contenía cafeína. Esto podría ser un riesgo para personas que deben evitar esta sustancia debido a condiciones médicas o sensibilidad a sus efectos.

El producto fue distribuido por The SpartanNash Company , con sede en Grand Rapids, Michigan . En total, se retiraron 4.152 paquetes individuales de 12 onzas , los cuales fueron enviados a centros de distribución y tiendas minoristas en los siguientes estados:

Aunque la empresa no detalló en qué tiendas se vendió el producto, confirmó que ya no está disponible para el público y que hasta la fecha no se han reportado problemas de salud relacionados con su consumo.