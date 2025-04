La ojiverde le consultó a su colega sobre qué le diría su cuerpo acerca de la menstruación y Pamela le contestó : "Qué pensaba porque yo no veo regla. ¿Sabes?" y hubo un breve momento de silencio. Tras ello, Roxana Molina se alegró y soltó un grito: "¿Cómo así? Se viene un Cuevita", indicó.

Cabe mencionar que esta situación es una respuesta a su método anticonceptivo: "No, lo que pasa es que yo utilizo un método anticonceptivo que de 10 que se aplican, una no regla y esa soy yo. (...) Gracias a ello, no veo menstruación", destacó Pamela Franco.