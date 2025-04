La FRASE de Rodrigo Cuba sobre su hija que HIZO SONREÍR a Melissa Paredes y CAMBIÓ TODO tras la crítica de Ale Venturo

Todo comenzó cuando Ale Venturo, expareja del futbolista, generó revuelo al hablar sobre la crianza de la pequeña hija de Rodrigo Cuba . Durante una entrevista, cuestionó abiertamente el hecho de que se le consienta demasiado, insinuando que se le compran cosas sin límites. Aunque no dio nombres, las señales eran claras, y la reacción no tardó en llegar.

"No te metas donde no te llaman. Y si crees que la malcriamos x lo que una persona fomenta con sus comentarios desatinados hacia una menor es tu problema no mío. No conoces a mi hija así que te CALLAS".