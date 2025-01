Tras estar al borde de la muerte, Jamie Foxx 'renace' en Netflix con su nueva película de acción

A su lado, Jamie Foxx , ganador del Oscar y conocido por su versatilidad, complementa el dúo perfecto. El actor se vio obligado a dejar Hollywood abruptamente luego de que en el 2023 fuera hospitalizado de emergencia. En su especial de Netflix, 'What Had Happened Was', contó lo siguiente:

“El 11 de abril de 2023, tuve un fuerte dolor de cabeza, por lo que le pedí a mi hija una aspirina”, dijo Foxx quien narró cómo, luego de tomar la pastilla, se desmayó y no volvió en sí hasta pasadas más de tres semanas. "Mi hermana Deidra Dixon fue la que se dio cuenta de la gravedad de la situación, me montó en su coche y me llevó hasta el hospital de Atlanta. No sabía nada de lo que estaba pasando, pero tenía el presentimiento de que allí nos ayudarían. Me diagnosticaron una hemorragia cerebral que me había provocado un derrame. El médico le dijo a mi familia que si no me operaban lo antes posible, iba a morir", indicó.