¡No la pasó bien! El último domingo, 19 de enero, la cantante Pamela Franco se midió en un ‘ Duelo de Divas’ con su colega Marisol y la magia del Norte , pero no se lo ocurrió que, en medio de su show, le apagaran abruptamente el micrófono, desapareciendo su voz. La cantante no dudó en expresar su enojo y hasta lanzó un comentario insinuando que habrían hecho brujería.

Inmediatamente, le cambió la expresión del rostro a la cantante y dejó ver su incomodidad, pero el público no dudó en darle su apoyo, quien empezó a corear su canción mientras ella le daba interpretación. Cuando finalizó la canción, Pamela Franco dijo: "Yo no sé qué está pasando ah. Que tú me tienes temblando de noche y de día, tú me hiciste brujería", comentó.