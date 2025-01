Pese a la buena receptividad que tuvo Pamela Franco en su presentación con Cienciano , la cantante no escapó de sufrir un mal momento que no pasó desapercibido ante las cámaras.

En un video filtrado en redes sociales, un supuesto personal de seguridad parece exigirle a la cumbiambera quitarse la camiseta que lucía con el nombre de Christian Cueva , haciéndola pasar un momento de gran incomodidad y que habría generado que esta no entregara la prenda.

La cantante se mostró muy emocionada por poder cantar en el evento y demostró que tiene una conexión especial con sus seguidores de Cusco. “Cienciano arriba siempre arriba, y su gente de Cusco es hermosa. Siempre me ha recibido súper bien, así que espero que hoy se sienta esa energía bonita para darles lo mejor”, dijo antes de presentarse.

Pamela también demostró que no tiene problemas en usar la camiseta de Cueva y explicó por qué: “Soy serrana, así que no hay problema. Salgo con esta camiseta porque quiero que me dé buena suerte”.