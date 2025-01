Rosángela Espinoza, modelo y recientemente graduada de la carrera de publicidad, vuelve a marcar tendencia al lucir una de las prendas más destacadas de este verano: los flecos. La prenda, conocida por aportar movimiento y frescura, se convierte en la protagonista de su look vacacional. Esta elección no es una sorpresa, ya que la creadora de contenido ha sido una habitual en el mundo de las nuevas tendencias, siempre sorprendiendo a sus seguidores con su capacidad para interpretar y llevar al siguiente nivel las modas del momento. Su estilo audaz y su capacidad de reinventarse continúan siendo su carta de presentación ante los amantes de la moda, quienes siguen cada uno de sus pasos con gran atención.



Sin embargo, no todo en la vida de Rosángela es solo glamour y estilo. La modelo también ha sido protagonista de un comentario polémico que atrajo la atención de muchos. En un material audiovisual, mientras disfrutaba de la música y el movimiento de su cabello, dejó claro que no acepta salir con hombres que no cumplan con sus estándares. Su mensaje fue claro: si bien algunas mujeres están dispuestas a dividir la cuenta en una cita, ella no lo haría. A pesar de esta polémica, Rosángela sigue siendo una referencia en el mundo de la moda, disfrutando de sus largas vacaciones y demostrando que el verdadero lujo se encuentra en atreverse a llevar las tendencias con autenticidad y estilo propio.