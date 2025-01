¿No esperaba ese trato? La cantante Pamela Franco hizo bailar a los hinchas de Cienciano en la ‘Noche del Rojo Imperial’ en el Estadio Garcilaso , en el Cusco, donde ni la lluvia impidió que la presentación se cancelara. No obstante, lo que sorprendió fue ver a la artista luciendo la camiseta con el nombre de Christian Cueva y tal parece que el equipo tomó una interesante decisión ante eso.

Un video que se filtró en TikTok mostró no solo parte de la presentación que dio la cantante , sino momentos tras salir de la cancha. En las imágenes se la ve sonriendo y saludando a las personas, hasta que pasó lo impensado.

Al parecer, algunos integrantes del club Cienciano le habrían pedido a la cumbiambera que se saque la camiseta que tenía puesto con el apellido de Cueva, su actual pareja. En el video se la ve quitándose el polo mientras un hombre esperaba para recibirla, pero cuando está por tomarlo, se ve que ella le lanza un comentario que no se logra entender.

Minutos después, se ve que se retira del lugar, mientras Christian Cueva estaba siendo presentado como miembro del equipo cargando a un bebé que no era suyo.

La cantante no dudó en manifestar su felicidad por presentarse en un evento tan importante para su pareja. A su vez, indicó que la lluvia no la iba a detener y que se puso la camiseta de Christian Cueva para darle suerte en la cancha.

"Cienciano arriba siempre arriba, y su gente de Cusco es hermosa. Siempre me ha recibido súper bien, así que espero que hoy se sienta esa energía bonita para darles lo mejor. (...) Soy serrana, así que no hay problema. Salgo con esta camiseta porque quiero que me dé buena suerte", dijo Pamela Franco.