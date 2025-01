Dicen que los borrachos y ni los niños dicen la verdad, pues, al parecer, fue el caso de Pamela Franco, que optó por acabar con las críticas que nacieron tras ser vista algo pasada de copas junto a su amiga Vanessa Pumarica, donde negó haber oficializado su romance con Christian Cueva. En esta ocasión, la cantante no dudó en poner en su lugar a los usuarios de redes sociales y contó algunos detalles de su relación.

Pamela Franco habló sobre la avalancha de críticas por declarar ebria

Durante una entrevista, la actual pareja de Christian Cueva no dudó en criticar a la prensa por seguirla a donde vaya y considera que tienen la intención de dejarla mal parada ante el público. Las críticas generaron que ella se enoje y cuenta que no le interesa lo que piensa la gente si sale a tomarse unos tragos con su amiga.

"Si quiero tomar algo, no le veo nada de malo, de repente tengo que pedirles permiso a ciertos conductores de televisión, a la gente que está pendiente de mi vida, no molesten más. Más que todo, estaba cansada, los ojos se me cerraban. (...) Además, tomo con mi plata, a nadie le estoy pidiendo", manifestó Pamela Franco.

Asimismo, la cantante no dudó en expresar su enojo: "Parece que sí (tengo los ojos en la espalda), no me dejan tranquila ni un instante, siento que me siguen adónde voy. Soy una chica trabajadora, que tiene poco tiempo para salir, me privo de muchas cosas para sacar adelante a mi hijita".

¿Qué contó a Pamela Franco sobre su relación con Christian Cueva?

En la misma entrevista con el diario Expreso, la artista afirmó que no desairaría a Christian Cueva y no le hace caso a los haters: "No me interesa lo que piensen, menos lo que digan. Ellos no son parte de mi vida, menos de mi familia. Nosotros seguimos adelante con lo nuestro", dijo.