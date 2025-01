Testigo saca a la luz videos de la verdadera reacción de Pamela López enfrentando a la madre de Christian Cueva

“Sí señora, gracias a Dios yo no voy a brujos. (...) (Gracias a él te conocen) Gracias a eso mis hijos” , se escucha decir a Pamela López en medio del altercado. La situación escaló hasta que un amigo de Pamela y el padre de Christian Cueva intervinieron para separarlas, aunque la discusión continuó brevemente.

“Mi mamá me contó… Pamela Franco dijo ‘deja a tus hijos, deja a tu novia, vamos a vivir juntos’. Pamela Franco solo ama a mi papá” , se escucha decir a la menor, dejando entrever que está al tanto de la situación familiar.

Además, López señaló que una de sus hijas no quiere ver a Christian Cueva. “Lo más triste es que una de mis hijas no quiere ver por ningún motivo a él. Él ha ido a determinados eventos en el colegio de mis hijos y mis hijos han estado aterrados, en sus escuelas de baile (...) Con mis hijos tiene medidas de protección (...) Él no tiene conciencia”, aseguró la animadora de eventos.