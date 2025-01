La popular influencer Jossmery Toledo vuelve a estar en el ojo público, esta vez no por sus impactantes combinaciones a la hora de vestir, sino porque recientemente se viralizó en las redes sociales un video en el que protagoniza un bochornoso momento en la boda de su amiga, en el que, delante del público, menciona que "era bandida". Sin embargo, esta situación ha planteado la pregunta sobre si su elección de vestido como invitada cumple con las normas de etiqueta, ya que, a pesar de buscar verse sofisticada y elegante, no ha logrado evitar la controversia al mantener su estilo personal.



Frente a ello, es importante conocer cuáles son los puntos clave para brillar en una noche de bodas, teniendo presente las nuevas tendencias de la moda para mostrar tu lado más chic y fashionista. ¿Quieres saber cuál fue su look? No te pierdas este artículo de Wapa.pe.