Los días soleados y las largas salidas al aire libre son la ocasión ideal para cambiar de look y adoptar un estilo que permita sentirse radiante. Por ello, el “Summer makeup” se posiciona como la propuesta en maquillaje de la temporada de verano 2025, destacándose por su acabado bronceado que resalta la belleza natural. Este estilo de maquillaje no solo realza la luminosidad de la piel, sino que también asegura una apariencia deslumbrante en cualquier ocasión especial. Según los expertos de Avon, esta tendencia será protagonista del verano, alineándose con la preferencia por maquillajes caracterizados por su simplicidad y naturalidad.



“Este inicio de 2025, la clave será lograr un acabado glow o brillante, perfecto para el verano, con tonos bronceados y naturales, como una sutil y saludable caída de sol. Este look brindará una combinación ideal con el brillo de la temporada y resulta ideal tanto para la rutina en la ciudad, un almuerzo en una terraza, un picnic, un paseo por el parque o un fin de semana en la playa”, comenta Renzo Ibañez, Gerente de Marketing y Comunicaciones de Avon.