Según René Rodríguez, cardiólogo del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), los infartos en este grupo etario han aumentado entre un 22 % y 24 % desde finales de 2021 hasta 2023, una cifra alarmante que rompe con las expectativas previas, ya que durante la pandemia de COVID-19 no era tan frecuente que se registraran estos incidentes.

Esta tendencia no es exclusiva de nuestra región. Según la American Heart Association, las muertes por enfermedades del corazón se han duplicado en América Latina entre 1990 y 2021, lo que demuestra la magnitud de la crisis cardiovascular.

«No era cansancio, era un dolor constante en el pecho. Al principio pensé que era algo pasajero, pero me di cuenta de que algo no estaba bien», relata. Tras abandonar el partido, notó que su presión bajaba rápidamente y su sudoración era excesiva. Al llegar al hospital, los médicos le confirmaron lo peor: había sufrido un infarto.

La creciente preocupación por los infartos en jóvenes es un recordatorio de que la salud cardiovascular debe ser una prioridad. Si aún no has programado tu chequeo médico, no esperes a que sea demasiado tarde. Tu corazón te lo agradecerá.