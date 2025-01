Desde que comenzó su relación Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda, estuvieron en el ojo de las críticas, pero eso no les impidió casarse y luchar por su amor. Sin embargo, lo que nunca imaginaron fue pasar por una ruptura que los sorprendió a ambos.

En una entrevista en el programa Más espectáculos, la conductora no vaciló en preguntarle sobre los motivos de su separación de Anthony Aranda antes de llegar al altar. En ese momento, la ruptura generó una gran conmoción entre los usuarios, quienes especularon que la reconciliación era improbable y que el matrimonio quedaría definitivamente cancelado.

"El motivo fue que yo soy muy drástica, muy berrinchuda. Me ha pasado tantas cosas, por una y otra cosa, siempre soy práctica, por así decirlo. Pero nos dimos cuenta de que no podíamos estar separados, que nos amamos. (...) No era un motivo (para terminar), pero uno tiene que darse a respetar", señaló Melissa Paredes.