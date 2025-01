Las palabras, en muchas circunstancias, tienen el poder de sanar y ayudarnos a pasar página de un capítulo que puede no haber dejado gratos recuerdos , pero que debemos aprender a soltar para seguir adelante.

Aunque no fue fácil llegar a esta decisión, sé que es lo mejor para ambos. No hay arrepentimientos en mi corazón, porque amé con todo lo que tenía y di lo mejor de mí. Siempre valoraré lo que vivimos y el amor que nos unió.

Las despedidas nunca son fáciles, pero hoy siento que es necesario escribirte. Hemos llegado al final de nuestro camino juntos, y aunque duele, lo acepto con fortaleza. No guardo rencor ni arrepentimientos, porque nuestra historia estuvo llena de momentos que nos hicieron crecer como personas.

Gracias por los recuerdos, por las risas, por los desafíos que enfrentamos juntos. Aunque no somos perfectos, aprendí mucho de ti y de lo que compartimos. Hoy entiendo que hay amores que no están destinados a durar para siempre, pero eso no les quita su valor.