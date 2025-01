La antesala de la Noche Imperial 2025 del Club Cienciano tuvo un toque especial con la presencia de Pamela Franco , quien no solo estuvo presente para alentar a su pareja, Christian Cueva , sino también para regalarle a los hinchas del ‘Papá’ una noche llena de música. La cantante, conocida por sus éxitos en la cumbia, será una de las grandes atracciones del evento, que promete encender la fiesta en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Antes de subirse al escenario, Pamela sorprendió con un look muy especial: lució una camiseta oficial de Cienciano con el nombre de su amado Cueva en la espalda, un gesto que no pasó desapercibido entre los presentes. La presencia de la cantante no solo generó emoción por su música, sino también por la creciente popularidad de Christian Cueva como cantante. El futbolista, que ha incursionado en la música junto a Franco, podría sorprender a sus seguidores con una inesperada actuación esa noche.