Melissa Klug expresó su profunda alegría y satisfacción al celebrar un hito significativo en la vida de su hija mayor, Gianella Marquina . La joven, quien completó sus estudios en Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, se colegió como abogada durante una emotiva ceremonia organizada por el Colegio de Abogados de Lima. Este logro no solo marca un paso importante en la carrera profesional de Gianella, sino que también representa un motivo de orgullo para su madre, quien estuvo presente en este memorable evento.

“Hoy me colegié como abogada, más orgullosa y feliz, no puedo estar. Que este lindo momento sea de inspiración para ustedes, para que no olviden que nunca es tarde para cumplir sus sueños, nunca es tarde para estudiar y seguir aquello que tanto te apasiona”, escribió.