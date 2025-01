Luego de que el futbolista Jesús Barco contara que dará el siguiente paso en su relación con Melissa Klug , con quien mantiene un romance de más de tres años. La ex de Jefferson Farfán reveló la fecha en la que se casará con el jugador de fútbol.

En una entrevista con un medio local, la empresaria chalaca no tuvo problemas en dar detalles de su boda con el padre de su última hija. Melissa Klug anunció que muy pronto contraerá matrimonio con Jesús Barco, dejando en claro que su boda civil no coincidirá con su cumpleaños.

La empresaria y madre de seis aclaró los rumores sobre la fecha del esperado enlace, asegurando que se trata de un momento especial que será celebrado en un día diferente. “Sí, nos casamos este año, pero la fecha no es la que están especulando. Estamos planificando”, dijo en conversación con Trome.

Melissa aclaró que el matrimonio no se celebrará en febrero, mes de su cumpleaños y que ya se encuentra en preparativos: “No, es más adelante y ando en los preparativos porque será una boda que reunirá a nuestras familias para celebrar un momento especial de nuestras vidas”, sostuvo.

La influencer es madre de seis hijos, la última de ellas fue fruto de su relación con Jesús Barco, por lo que también se le preguntó por sus planes sobre la maternidad y esta no dudó en responder qué piensa de seguir teniendo hijos.

“No, ya no más. Me quedo con mis seis hijos, mis nietas. En este momento estoy viviendo uno de los momentos más bonitos de mi vida”, dijo para dejar en claro que no piensa seguir agrandando su familia.