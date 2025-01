Pamela López , exesposa de Christian Cueva , vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida al enfrentar a su nana que la cuidó desde su niñez, tras la filtración de un audio en el que esta la insultaba y manifestaba no soportarla. La modelo no pudo evitar llorar al recordar cómo enfrentó a la mujer que la cuidó desde que era una niña, al hacer tal descubrimiento. ¿Qué le dijo? Te contamos todo con detalles aquí.

"Esa nana fue mi nana cuando era pequeña y es más triste aún (...) Al día siguiente cuando salen los videos, tengo mi video cuando la llamo llorando y me dice 'vi tu video, Pamelita estabas hermosa'. Cuando me decía eso se me salían las lágrimas, no comprendía tanta hipocresía ¿Qué daño te hice? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué hablaste?", dijo decepcionada.