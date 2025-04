Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron su matrimonio con una fiesta espectacular, rodeados de más de 250 invitados. Sin embargo, fue la aparición de Alejandra con su segundo vestido la que robó todas las miradas. Con un diseño de transparencias y detalles brillantes, la 'Gringa de Gamarra' dejó a todos los presentes sorprendidos y admirados por su elección de look. Un vestido infartante que demostró una vez más su inconfundible estilo y presencia.

Alejandra Baigorria optó por un cambio de vestido y un retoque de maquillaje para continuar disfrutando de su fiesta de bodas con Said Palao. Después de un primer look deslumbrante, la empresaria deslumbró nuevamente con un vestido que no solo destacó por su belleza, sino por su sensualidad. La diseñadora Angélica García, encargada de ambos trajes, compartió los detalles del impresionante vestido en sus redes sociales, revelando la meticulosa elaboración de cada elemento.