En Estados Unidos , una historia de supervivencia ha sorprendido a miles: Lauren Bannon, una madre de dos hijos de 40 años, asegura que ChatGPT fue crucial para detectar el cáncer de tiroides que los médicos no lograban diagnosticar. Tras meses de recibir diagnósticos erróneos de artritis reumatoide y reflujo ácido, fue la inteligencia artificial la que finalmente encendió las alarmas correctas.

Todo comenzó a principios de 2024, cuando Lauren notó una preocupante rigidez en las manos y una drástica pérdida de peso. Pese a múltiples exámenes médicos, no había respuestas claras. Frustrada y sin rumbo, decidió probar suerte consultando a ChatGPT, herramienta que ya conocía por su trabajo diario.

Una ecografía posterior mostró dos nódulos sospechosos. El diagnóstico fue contundente: cáncer de tiroides. En enero de 2025, Bannon fue sometida a una cirugía para extirpar la glándula y los ganglios afectados. "Si no hubiera consultado a ChatGPT, jamás habría descubierto esto a tiempo", confesó emocionada en entrevista para Kennedy News.

Aunque casos como el de Lauren parecen demostrar el valor de la IA, los expertos advierten que no todo puede quedar en manos de un chatbot. El Dr. Harvey Castro, especialista en medicina de emergencias y en tecnologías de inteligencia artificial, subraya que "la IA puede orientar, pero no reemplaza el diagnóstico profesional". Según el experto, herramientas como ChatGPT deben ser vistas como un apoyo adicional, no como un sustituto de la atención médica tradicional.