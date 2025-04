El radical cambio de vida del padre de Walter Oyarce tras la fatídica muerte de su HIJO asesinado en el Monumental

"Han pasado 12 años y si me dicen si he aprendido, si he aprendido un montón. Yo te diría que antes de salir de casa, por ejemplo, hoy, me despido de la fotografía que tengo de Walter. Él seguramente ya me hubiera dado un nieto, ese dolor, sinceramente no me ha destruido, porque si me preguntas, tengo 67 años, y soy una persona feliz porque entendí lo que está pasando. Y para entenderlo, hay que madurar sobre la situación."