El Ministerio de Educación establece que los niños deben cumplir tres años antes de esta fecha para ser matriculados en educación inicial.

Con la mirada puesta en el año escolar 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) definió con claridad el requisito de edad para el ingreso al nivel inicial. La medida establece un límite preciso que deberán cumplir los niños antes de ser matriculados. Esta disposición busca asegurar una adecuada adaptación al entorno escolar desde los primeros años. Revisa en esta nota cuál es la fecha clave y si tu hijo cumple con el requisito.

¿Cuál es la edad límite para ingresar a inicial en el año escolar 2026?

De cara al inicio del año escolar 2026, el Ministerio de Educación precisó los criterios de edad que deberán cumplir los niños para acceder al nivel inicial. La normativa indica que solo podrán ser matriculados aquellos menores que alcancen los tres años de edad como máximo hasta el 31 de marzo del próximo año, quedando fuera quienes cumplan después de esa fecha.

Desde el Minedu se enfatizó que esta disposición responde a lineamientos técnicos y pedagógicos orientados a proteger el desarrollo integral de la infancia. En ese sentido, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, explicó que el criterio de corte no es una decisión aleatoria, sino una medida pensada en el bienestar de los estudiantes:

Foto: Andina

“La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente”.

La cartera de Educación detalló que incluso pequeñas diferencias de edad pueden marcar una brecha significativa en habilidades clave durante la etapa inicial, como el manejo emocional, la interacción social, el desarrollo del lenguaje y el razonamiento lógico, elementos fundamentales para la adaptación escolar.

Asimismo, el ministerio alertó que diversos estudios han demostrado que los niños más pequeños dentro de un mismo grupo suelen enfrentar mayores retos en áreas como comprensión lectora, matemáticas y convivencia en el aula, además de presentar menor seguridad y participación, factores que podrían incidir en un riesgo temprano de rezago educativo.

Fechas clave y pasos para solicitar una vacante en colegios públicos

Con miras al inicio del año escolar 2026, el Ministerio de Educación dio a conocer el calendario oficial para el proceso de matrícula presencial en instituciones educativas estatales, con el objetivo de ordenar y transparentar la asignación de vacantes a nivel nacional.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Minedu, las familias podrán presentar sus solicitudes de vacante entre el 2 y el 11 de enero de 2026. Luego de ese periodo, las autoridades educativas evaluarán los pedidos del 12 al 18 de enero, etapa en la que se revisará el cumplimiento de los criterios establecidos.

La distribución de vacantes se realizará del 19 al 30 de enero de 2026, mientras que la formalización de la matrícula mediante el registro en el SIAGIE, sistema oficial de gestión educativa, se efectuará entre el 31 de enero y el 4 de febrero del mismo año.