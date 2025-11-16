El Ministerio de Educación del Perú (Minedu) dio a conocer el calendario escolar oficial 2025, incluyendo las fechas programadas para el inicio de las vacaciones de fin de año. Con esta información, padres y estudiantes podrán planificar sus actividades y organizar sus tiempos con anticipación. En esta nota, te presentamos todos los detalles clave para que tengas claro cuándo comienzan las vacaciones y puedas preparar tu cierre de año escolar sin contratiempos.