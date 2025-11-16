¡ES OFICIAL! Minedu anuncia vacaciones escolares a nivel nacional para fin de año 2025Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ministerio de Educación del Perú (Minedu) dio a conocer el calendario escolar oficial 2025, incluyendo las fechas programadas para el inicio de las vacaciones de fin de año. Con esta información, padres y estudiantes podrán planificar sus actividades y organizar sus tiempos con anticipación. En esta nota, te presentamos todos los detalles clave para que tengas claro cuándo comienzan las vacaciones y puedas preparar tu cierre de año escolar sin contratiempos.
LEER MÁS: Reniec impondrá fuerte multa a quienes no actualicen su domicilio en el DNI en 2025: ¿A cuánto asciende la sanción?
Minedu confirma fechas clave para cierre del año escolar 2025
Según el calendario oficial del Minedu, las vacaciones escolares de fin de año comenzarán el lunes 22 de diciembre y se prolongarán hasta los primeros días de marzo de 2026, correspondiendo al quinto bloque de gestión. El inicio del año escolar 2026 será informado oportunamente por el Ministerio, y desde El Popular estaremos pendientes de cualquier actualización que se publique al respecto.
Año escolar 2025: calendario oficial de actividades, según Minedu
|Bloques
|Duración
|Fecha de inicio y fin
|Primer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|03/03 al 14/03
|Primer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|17/3 al 16/05
|Segundo bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|19/05 al 23/05
|Segundo bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|26/05 al 25/07
|Tercer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|28/07 al 08/08
|Tercer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|11/08 al 10/10
|Cuarto bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|12/10 al 17/10
|Cuarto bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|20/10 al 19/12
|Quinto bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|22/12 al 31/12