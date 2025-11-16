Wapa.pe
Minedu confirma el calendario escolar 2025 y anuncia las fechas de vacaciones escolares para organizar el cierre del año.

    El Ministerio de Educación del Perú (Minedu) dio a conocer el calendario escolar oficial 2025, incluyendo las fechas programadas para el inicio de las vacaciones de fin de año. Con esta información, padres y estudiantes podrán planificar sus actividades y organizar sus tiempos con anticipación. En esta nota, te presentamos todos los detalles clave para que tengas claro cuándo comienzan las vacaciones y puedas preparar tu cierre de año escolar sin contratiempos.

    Minedu confirma fechas clave para cierre del año escolar 2025

    Según el calendario oficial del Minedu, las vacaciones escolares de fin de año comenzarán el lunes 22 de diciembre y se prolongarán hasta los primeros días de marzo de 2026, correspondiendo al quinto bloque de gestión. El inicio del año escolar 2026 será informado oportunamente por el Ministerio, y desde El Popular estaremos pendientes de cualquier actualización que se publique al respecto.

    Año escolar 2025: calendario oficial de actividades, según Minedu

    BloquesDuraciónFecha de inicio y fin
    Primer bloque de semanas de gestión2 semanas03/03 al 14/03
    Primer bloque de semanas lectivas9 semanas17/3 al 16/05
    Segundo bloque de semanas de gestión1 semanas19/05 al 23/05
    Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas26/05 al 25/07
    Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas28/07 al 08/08
    Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas11/08 al 10/10
    Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12/10 al 17/10
    Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas20/10 al 19/12
    Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas22/12 al 31/12

