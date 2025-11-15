El Documento Nacional de Identidad (DNI) es esencial no solo para acreditar la identidad de una persona, sino también para realizar trámites en bancos, centros de salud, instituciones educativas, notarías, programas sociales y procesos electorales. Por ello, el Reniec recuerda la importancia de mantener actualizados todos los datos del DNI, especialmente la dirección domiciliaria, ya que esta información garantiza gestiones correctas y evita inconvenientes en trámites legales y electorales.

Por qué es fundamental mantener actualizada la dirección en tu DNI

Desde 2015, la Ley N.º 30338 establece que todo ciudadano peruano debe actualizar su domicilio real en el DNI dentro de los 30 días posteriores a una mudanza. Esto permite que la base de datos nacional refleje información veraz y facilite una identificación efectiva. Actualizar la dirección es crucial, sobre todo durante las elecciones, ya que un domicilio desactualizado puede asignarte a una mesa de votación incorrecta, dificultando tu participación electoral.

Multa por no actualizar tu domicilio en el DNI durante el 2025

Cuando un ciudadano no actualiza su domicilio dentro del plazo, Reniec puede imponer una sanción económica equivalente al 0,3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que este año 2025 corresponde a S/16. Además, la dirección puede ser clasificada como “inconsistente” y el DNI podría registrar la anotación “Domicilio restringido”, lo que limita la realización de ciertos trámites personales o legales.

¿Cómo actualizar tu domicilio en el DNI?

Modalidad presencial:

Acudir a un Centro de Atención Reniec o Centro MAC .

o . Presentar un recibo de luz o agua con una antigüedad no mayor a seis meses.

Realizar el pago en el Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe.

Modalidad virtual:

Disponible solo para DNI azul o DNI electrónico (DNIe) .

o . Pago en línea a través de Págalo.pe :

: S/34 (código 00730) para DNI electrónico.

S/22 (código 00728) para DNI azul.

Gestión en línea en: Reniec – Cambio de domicilio.

Validación de identidad con la App DNI BioFacial , disponible para Android de gama media o alta.

, disponible para Android de gama media o alta. Consulta del trámite en: Estado del trámite Reniec.

Documentos válidos y la importancia de mantener actualizado tu domicilio

Para actualizar la dirección en el DNI, es necesario presentar un comprobante que respalde el domicilio declarado. Entre los documentos válidos se incluyen recibos de servicios como agua, luz, internet o telefonía, así como boletas de pago de arbitrios municipales. Todos deben tener una antigüedad no mayor a seis meses y estar a nombre del titular del DNI, o de un familiar directo que resida en la misma vivienda.