El pago navideño para funcionarios y docentes llegará en la planilla de diciembre, aunque el monto final aún genera debate entre las autoridades.

El sector público aguarda con expectativa el pago del aguinaldo por Navidad 2025, uno de los beneficios más esperados del año. Este apoyo económico, destinado a aliviar los gastos festivos de los trabajadores estatales, será abonado por única vez en la planilla de diciembre.

Aunque su entrega ya está asegurada, la incertidumbre persiste: miles de servidores aún esperan saber si finalmente se aplicará un aumento significativo en el monto.

Esto dice El Peruano sobre el pago del aguinaldo

Según El Peruano, el aguinaldo vigente asciende a S/300. No obstante, en el Congreso de la República, el parlamentario Alfredo Pariona ha impulsado una propuesta que plantea un aumento drástico. Esta iniciativa legislativa pretende que el aguinaldo tenga un valor equivalente a la Remuneración Mínima Vital (RMV), que para el 2025 es de S/1.130. La diferencia es notable y ha despertado altas expectativas entre los trabajadores públicos de distintas entidades.

Es importante recalcar que, hasta la fecha de esta nota, el proyecto de ley que plantea dicho incremento aún no ha sido aprobado ni promulgado. Esto implica que, si no obtiene el visto bueno legislativo antes de procesarse las planillas de diciembre, los servidores estatales percibirán el monto habitual de S/300. La decisión final dependerá del ritmo del debate en el Parlamento y podría definirse en las próximas semanas.

¿Quiénes recibirán el aguinaldo navideño del 2025?

El aguinaldo está destinado a un amplio grupo de trabajadores del Estado. Entre los principales beneficiarios figuran funcionarios y servidores nombrados o contratados bajo distintos regímenes, como el Decreto Legislativo N.° 276, la Ley N.° 29944 (Educadores), la Ley N.° 30512 (Personal de Salud) y los docentes universitarios.