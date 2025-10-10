Dina Boluarte fue vacada por el Congreso en medio de la ola de criminalidad que golpea al país

Con la vacancia de Dina Boluarte , el Perú suma seis presidentes destituidos en menos de diez años, en medio de una ola de criminalidad.

El Congreso de la República del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte en una sesión histórica que culminó con una votación unánime: 121 congresistas respaldaron la vacancia por “incapacidad moral permanente”, sin votos en contra ni abstenciones.

La decisión, adoptada la noche del viernes 10 de octubre de 2025, marcó el abrupto final del mandato de Boluarte y abrió un nuevo capítulo en la crisis política del país.

Congreso destituye a Dina Boluarte por incapacidad mora

La acusación de “incapacidad moral permanente” fue el eje central de la moción que terminó con la salida de Dina Boluarte del poder. Tras la votación, la presidencia fue asumida de inmediato por José Jerí, titular del Congreso, en cumplimiento del orden constitucional. Este hecho se suma a los episodios más drásticos de inestabilidad política en la historia reciente del Perú, reflejando una profunda crisis institucional y social.

El proceso de vacancia se activó el 9 de octubre de 2025, cuando legisladores de distintas bancadas presentaron cuatro mociones contra Boluarte. Respaldadas por 34 congresistas, estas iniciativas señalaban graves acusaciones de corrupción —entre ellas el polémico caso “Rolexgate”— y la falta de respuesta del Gobierno frente al incremento de la inseguridad ciudadana, factores que terminaron por erosionar la confianza en la mandataria y precipitar su destitución.

La crisis política que atraviesa el Perú se ha intensificado en los últimos días, especialmente por el paro nacional de transportistas realizado el lunes, que evidenció el descontento social. Las declaraciones de Dina Boluarte, quien minimizó la protesta y pidió a la población ignorar las “llamadas de extorsionadores”, generaron aún más críticas.