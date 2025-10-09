Wapa.pe
Confirman marcha nacional para el 15 de octubre: gremios de transporte y estudiantes se unen

Estudiantes, público en general y transportistas se unen en una marcha para pedir medidas urgentes ante el incremento de la inseguridad ciudadana.

    El malestar en las calles se incrementa tras el atentado contra Agua Marina y ahora son los universitarios quienes saldrán a las calles a protestar. Bloques universitarios han anunciado que el 15 de octubre realizarán una marcha nacional exigiendo al Gobierno y al Congreso acciones urgentes contra la ola de inseguridad.

    Desde la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUCP), los líderes estudiantiles subrayaron que la marcha no busca enfrentamientos, sino soluciones. “Estamos cansados de la indiferencia. Queremos vivir sin miedo”, afirmaron.

    <strong> Anuncian marcha nacional para el 15 de octubre</strong>
    Anuncian marcha nacional para el 15 de octubre

    El paro del 15 de octubre: un llamado a la unidad nacional

    El Bloque organizador de la movilización, confirmó que el paro nacional del 15 de octubre reunirá a diversas casas de estudios, sindicatos y colectivos sociales de todo el país que buscan visibilizar la crisis de seguridad que viven transportistas y ciudadanos en general.

    “No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el crimen se apodera del país”, afirmaron los voceros, quienes reiteraron que la jornada será pacífica, pero firme en las calles que vayan a recorrer.

    Quiénes también se han sumado a esta movilización son los gremios de transportistas, golpeados últimamente por la ola de extorsión que vive el país.

    Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), y Julio Campos, representante de la Alianza Nacional de Transportistas, respaldarán la jornada. Eso sí, evalúan realizar una movilización el 13 de octubre.

    Las redes sociales ya amplifican el mensaje con el hashtag #ParoNacional15O, donde cientos de usuarios llaman a participar y exigir un país más seguro.

