Agua Marina: Testigo de ataque da DETALLES INÉDITOS y revela caos en show que dejó 5 heridos

Tragedia en Real Plaza Centro Cívico: bebé de 7 meses fallece tras caer del segundo piso del concurrido centro comercial

Vecino dio revelador relato sobre los momentos de tensión que se vivió durante el show que Agua Marina dio en Chorrillos y donde sus miembros resultaron heridos

    Uno de los asistentes al concierto contó cómo vivieron el momento del ataque a Agua Marina
    El concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos terminó en una verdadera pesadilla. Lo que debía ser una noche de fiesta y música se transformó en pánico cuando una ráfaga de disparos interrumpió la presentación, dejando cinco personas heridas y escenas de caos entre los asistentes.

    PUEDES VER: Agua Marina: Fiscalía confirmó QUINTO HERIDO y revela nuevos detalles del ataque contra agrupación

    "Cuando sonaron ráfagas de bala, el pánico empezó. Pensamos que era un cortocircuito, pero cuando vimos que a los músicos apoyándose entre ellos, supimos que algo andaba mal", contó el asistente al show.

    Gracias a los videos difundidos en redes sociales, los cuales muestran el momento exacto del tiroteo, se aprecia como personas se esconden cubriéndose tras las sillas y otros auxiliando a los heridos en el escenario.

    "La gente estaba asustada. Lloraban, gritaban, todos al piso. Cuando vi que todo pasó, salimos con calma. La evacuación ha sido rápida. El problema no ha sido adentro, ha sido en la parte posterior, el estrado ha estado expuesto a la calle. Por ese lado pasa cualquiera, se han descuidado", compartió a Canal N.

