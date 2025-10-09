Agua Marina: Testigo de ataque da DETALLES INÉDITOS y revela caos en show que dejó 5 heridos

Vecino dio revelador relato sobre los momentos de tensión que se vivió durante el show que Agua Marina dio en Chorrillos y donde sus miembros resultaron heridos

Uno de los asistentes al concierto contó cómo vivieron el momento del ataque a Agua Marina | Foto: Composición de Wapa

El concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos terminó en una verdadera pesadilla. Lo que debía ser una noche de fiesta y música se transformó en pánico cuando una ráfaga de disparos interrumpió la presentación, dejando cinco personas heridas y escenas de caos entre los asistentes.

"Cuando sonaron ráfagas de bala, el pánico empezó. Pensamos que era un cortocircuito, pero cuando vimos que a los músicos apoyándose entre ellos, supimos que algo andaba mal", contó el asistente al show.

Gracias a los videos difundidos en redes sociales, los cuales muestran el momento exacto del tiroteo, se aprecia como personas se esconden cubriéndose tras las sillas y otros auxiliando a los heridos en el escenario.