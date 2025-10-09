Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tragedia en Real Plaza Centro Cívico: bebé de 7 meses fallece tras caer del segundo piso del concurrido centro comercial

Agua Marina: Fiscalía confirmó QUINTO HERIDO y revela nuevos detalles del ataque contra agrupación

Primeras investigaciones de la Fiscalía adicionó un herido más tras atentado contra la agrupación piurana.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Agua Marina: Fiscalía confirmó QUINTO HERIDO y revela nuevos detalles del ataque contra agrupación
    Agua Marina es la nueva agrupación víctima de delincuentes en medio de ola de extorsiones | Foto: Composisición de Wapa
    Agua Marina: Fiscalía confirmó QUINTO HERIDO y revela nuevos detalles del ataque contra agrupación

    El atentado contra Agua Marina suma una víctima más. El Ministerio Público confirmó la existencia de un quinto herido tras el ataque contra la orquesta piurana ocurrido la noche del 8 de octubre en medio de un show en el Casino Militar de Chorrillos.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Atentado contra Agua Marina: 4 miembros resultan heridos en pleno show tras ataque armado

    De acuerdo a información de la Fiscalía, entre los afectados figura un vendedor de bebidas que se encontraba trabajando en el lugar.

    La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos, dirigida por la fiscal Luz Vargas Salazar, informó que se mantienen abiertas las investigaciones preliminares por tentativa de homicidio.

    En desarrollo...

    SOBRE EL AUTOR:
    Agua Marina: Fiscalía confirmó QUINTO HERIDO y revela nuevos detalles del ataque contra agrupación
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

    Lo último en Wapa

    José Quiroga, líder de Agua Marina, advertía terribles amenazas antes del ataque: “Salimos a trabajar con miedo”

    Melissa Loza impacta al revelar cómo es la relación entre su hija mayor y Roberto Martínez

    Emilia Drago compartió la DOLOROSA condición que padece su hija de 5 años con Diego Lombardi: "Requería el uso de arnés"

    Revelan estado de los 4 INTEGRANTES de Agua Marina tras brutal ataque en pleno concierto

    Yahaira Plasencia no puede más y envía DESGARRADOR MENSAJE en medio del anuncio de BODA de Farfán

    Lo más vistos en Farándula

    Susana Alvarado abandona Corazón Serrano y comparte preocupante foto desde la clínica

    Yahaira Plasencia pasa momento tenso con presentador de Telemundo que le recordó relación con Jefferson Farfán

    Natalia Málaga revela el impensado monto que gana como mánager de Eva Ayllón: "Recibo 500 soles"

    Magaly Medina critica a Dina Boluarte y muestra apoyo a los transportistas extorsionados: “Defendamos el vivir sin miedo”

    Christian Domínguez toma radical medida tras potentes declaraciones de su hija en su contra

    Ofertas

    Restaurant Buffet Mandarin

    BUFFET ALMUERZO O CENA BAILABLE en Restaurante Internacional Mandarín

    PRECIO

    S/ 54.90
    Comprar

    Stetik Laser

    Plasma Rico en Plaquetas + Fotoprotector + Higienización de la Piel + Loción Tónica en Stetik Laser

    PRECIO

    S/ 24.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Madera Labrada Lodge

    Alojamiento para 2 personas + desayunos en Madera Labrada Lodge

    PRECIO

    S/ 129.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;