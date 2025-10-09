Agua Marina: Fiscalía confirmó QUINTO HERIDO y revela nuevos detalles del ataque contra agrupación

Agua Marina: Fiscalía confirmó QUINTO HERIDO y revela nuevos detalles del ataque contra agrupaciónÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El atentado contra Agua Marina suma una víctima más. El Ministerio Público confirmó la existencia de un quinto herido tras el ataque contra la orquesta piurana ocurrido la noche del 8 de octubre en medio de un show en el Casino Militar de Chorrillos.
De acuerdo a información de la Fiscalía, entre los afectados figura un vendedor de bebidas que se encontraba trabajando en el lugar.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos, dirigida por la fiscal Luz Vargas Salazar, informó que se mantienen abiertas las investigaciones preliminares por tentativa de homicidio.
