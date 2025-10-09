Wapa.pe
Tragedia en Real Plaza Centro Cívico: bebé de 7 meses fallece tras caer del segundo piso del concurrido centro comercial

Atentado contra Agua Marina: 4 miembros resultan heridos en pleno show tras ataque armado

Integrantes, incluyendo a fundadores de Agua Marina, fueron víctimas del ataque que sorprendió a asistentes a un concierto de la agrupación piurana en Chorrillos

    Agua Marina fue una de las agrupaciones que se unieron contra las extorsiones tras el atentado contra Armonía 10 | Foto: Composición de Wapa
    El Perú está consternado luego de darse a conocer que la famosa orquesta piurana Agua Marina, sufrió un atentado en medio de su presentación en el Casino Militar de Chorrillos, Lima. El incidente dejó a cuatro músicos heridos, incluidos los fundadores Luis “Lucho” y Manuel “Mañuco” Quiroga Querevalú.

    El hecho se dio cuando la agrupación, que se presentó luego de la Orquesta Zaperoco del Callao, daba su show en vivo. Como se ve en los videos, la ráfaga de balas sorprendió a los que estaban en el escenario, pero también a los asistentes que no entendían lo que estaba sucediendo. En medio de la confusión, el director de Agua Marina, José Quiroga, es visto retirarse del escenario al ver que sus compañeros salen despavoridos.

    Estado de salud de los miembros de Agua Marina

    Los afectados son Luis y Manuel Quiroga, el animador Wilson “Willy” Ruiz Julca y el tecladista César Augusto More Nizama, quien recibió un disparo en el pecho y permanece en pronóstico reservado. El músico piurano fue trasladado inicialmente a un hospital en Chorrillos y luego derivado al Hospital Guillermo Almenara para atención especializada.

    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

