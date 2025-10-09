Atentado contra Agua Marina: 4 miembros resultan heridos en pleno show tras ataque armado

El Perú está consternado luego de darse a conocer que la famosa orquesta piurana Agua Marina , sufrió un atentado en medio de su presentación en el Casino Militar de Chorrillos, Lima . El incidente dejó a cuatro músicos heridos, incluidos los fundadores Luis “Lucho” y Manuel “Mañuco” Quiroga Querevalú.

El hecho se dio cuando la agrupación, que se presentó luego de la Orquesta Zaperoco del Callao, daba su show en vivo. Como se ve en los videos, la ráfaga de balas sorprendió a los que estaban en el escenario, pero también a los asistentes que no entendían lo que estaba sucediendo. En medio de la confusión, el director de Agua Marina, José Quiroga, es visto retirarse del escenario al ver que sus compañeros salen despavoridos.