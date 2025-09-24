La inseguridad acecha a Piura tras un violento asalto en casa del músico Lucho Quiroga de Agua Marina , donde delincuentes robaron más de 30 mil soles.

Agua Marina: Integrante de la agrupación sufre robo en su casa en Piura | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La inseguridad vuelve a golpear al norte del país. La casa de Lucho Quiroga, músico de Agua Marina, fue escenario de un violento asalto en Sechura, Piura. Los delincuentes ingresaron a la fuerza, se llevaron dinero, joyas y artefactos de valor, dejando a la familia en estado de shock. La Policía ya investiga el caso.

Violento robo en casa de integrante de Agua Marina alarma a Piura

La tranquilidad de Sechura se vio interrumpida tras un grave asalto a la vivienda de Lucho Quiroga, músico de la agrupación de cumbia Agua Marina. La familia fue víctima de un violento atraco en el que los delincuentes no solo se llevaron dinero en efectivo, sino también joyas y artefactos de valor.

De acuerdo con el informe de ‘24 Horas’, los criminales ingresaron a la casa tras forzar dos puertas, mostrando total violencia en su accionar. En el interior se encontraba la hija de Quiroga, quien fue amenazada mientras los ladrones exigían la entrega de todo lo de valor.

El botín superó los 30 mil soles, además de joyas y electrodomésticos, representando una fuerte pérdida económica para el músico y su familia. Aunque la joven no sufrió daños físicos, el episodio dejó una gran sensación de miedo y angustia.

Las cámaras de seguridad de la vivienda registraron los movimientos de los delincuentes antes y durante el asalto. Las imágenes ya fueron entregadas a la Policía Nacional, que continúa con las investigaciones para dar con los responsables de este violento robo.

Vecinos cuestionan la falta de acción de las autoridades en Sechura

Uno de los aspectos que más ha generado indignación tras el asalto a la casa de Lucho Quiroga es la cercanía del inmueble con la Municipalidad Provincial de Sechura, donde incluso había serenos y efectivos policiales de turno. Sin embargo, no hubo ninguna reacción inmediata que impidiera el robo, lo que ha despertado críticas sobre la efectividad de la seguridad en la zona.

La policía ha iniciado las investigaciones y reforzado la vigilancia, pero el malestar en la comunidad persiste. Algunos vecinos aseguran que los robos en la zona son recurrentes y que sus pedidos de mayor protección no han sido atendidos. “Viven cerca de la municipalidad, con serenos al frente, y aun así entraron como si nada. ¿Qué puede esperar el resto?”, señaló un residente visiblemente molesto.

La preocupación también llegó a la agrupación Agua Marina. Pepe Quiroga, líder de la orquesta, exigió que las autoridades actúen de manera contundente para frenar la ola de delincuencia.