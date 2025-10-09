"Oren por él": Pareja de animador de Agua Marina rompe su silencio y da DESGARRADOR mensaje sobre su salud

Wilson Ruiz Julca , animador de Agua Marina , está delicado y será sometido a cirugía. Su pareja solicitó respeto y agradeció mensajes de fans.

Pareja del animados de Agua Marina, que resultó herido en ataque contra agrupación, está delicado | Foto: Composición de Wapa

El ataque contra Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos ha preocupado a la población. Tras el evento, que dejó cinco heridos —entre ellos músicos y un vendedor—, la pareja del animador Wilson Ruiz Julca habló con la prensa y dio detalles sobre su estado de salud tras ser llevado de emergencia.

"Está delicado, seguramente los médicos darán la información correspondiente, no puedo dar mayor información. Él va a entrar a cirugía, no sé si en el transcurso de las horas o mañana. Yo he podido acercarme para ver su estado, cómo está y facilitarle lo que necesite", comentó Laydi Gómez ante cámaras.

Con voz entrecortada, la pareja del animador pidió respeto para los miembros de Agua Marina que siguen hospitalizados y agradeció los mensajes de apoyo de la población. Además, habló sobre las extorsiones que habría estado sufriendo la agrupación.

“Sabemos lo que se está diciendo sobre extorsión, pero eso lo están investigando. Ahora lo único importante es que se recupere. Pido al Perú que no deje de orar por Agua Marina. Fortaleza y orar en estos momentos difíciles. Él y su compañero siguen delicados, el médico debe salir a hablar”, señaló.

Lo que debía ser una noche de fiesta y música se transformó en pánico cuando una ráfaga de disparos interrumpió la presentación de Agua Marina. Este ataque dejó cinco personas heridas y escenas de caos entre los asistentes. Uno de los testigos habló con la prensa.