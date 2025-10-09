Wapa.pe
    Miembro de Armonía 10 abandona el show cuando le revelaron que cantante de Agua Marina fue herido

    Agua Marina vivió momentos de terror durante su concierto en el Círculo Militar de Chorrillos, cuando dos delincuentes atacaron desde la parte posterior del escenario, dejando cuatro heridos de gravedad. Entre ellos se encontraba el tecladista César More, quien recibió múltiples disparos en el tórax y fue trasladado de inmediato al Hospital Almenara. Mientras esto ocurría, Armonía 10 ofrecía su presentación y tuvo que enfrentar una situación inesperada: uno de sus músicos abandonó abruptamente el show al enterarse que el herido era familiar directo de su timbalero.

    La reacción de Armonía 10 ante la tragedia

    Tras la balacera, la agrupación se pronunció mostrando solidaridad con Agua Marina y recordó que habían vivido situaciones similares, como la tragedia que cobró la vida de Paul Flórez. Sin embargo, lo que más impactó al público fue la ausencia del timbalero de Armonía 10, quien dejó el concierto al conocer que César More, gravemente herido, era pariente directo de su compañero.

    PUEDES LEER: José Quiroga, líder de Agua Marina, advertía terribles amenazas antes del ataque: “Salimos a trabajar con miedo”

    “Nos unimos en este momento tan doloroso de nuestros hermanos de Agua Marina, entre los heridos hay un familiar de nuestro compañero y amigo de labores, el timbalero, y están visualizando a Dino Sánchez, quien ha tomado la posta del timbalero. Uno de los integrantes de Agua Marina de apellido More es familiar directo de nuestro compañero Gianpiere More, por ello ha tenido que dejar el concierto a sumarse a su familia para juntos saber las incidencias, pormenores de lo que viene pasando en Lima”, expresó la agrupación, resaltando el respaldo y apoyo emocional brindado al músico ausente.

    Detalles del ataque

    El hecho ocurrió en la noche del 08 de octubre, cuando también resultaron heridos Luis y Manuel Quiroga, y el animador Wilson Ruiz.

    Armonía 10 aprovechó su pronunciamiento para hacer un llamado a las autoridades, criticando la falta de seguridad durante el evento, ya que no se contó con resguardo policial. “Es bastante lamentable, sobre todo a nuestra presidenta para que tome cartas en el asunto, lo hemos vivido en carne propia. Todos nos hemos puesto nerviosos”, añadieron, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de mayor protección en los conciertos.

