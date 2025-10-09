El vocalista principal de Agua Marina participó en la marcha por la paz realizada en marzo de este año, en la que varios artistas exigieron acciones concretas frente al incremento de la delincuencia .

Durante la noche del miércoles, el espectáculo de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos fue interrumpido por una ráfaga de disparos que desató el pánico entre los asistentes y dejó cuatro personas heridas, entre ellas tres integrantes del grupo y un miembro del equipo técnico. El ataque fue perpetrado por dos sujetos armados que llegaron en motocicleta hasta la parte trasera del escenario, poniendo nuevamente en evidencia la creciente inseguridad que afecta a los artistas en el país.

La Policía Nacional del Perú investiga la posible utilización de un arma automática tipo mini Uzi durante el atentado. En los videos registrados se observa a los músicos y al personal del evento en estado de desconcierto mientras buscan refugio tras los equipos de sonido.

Una grabación difundida por los medios muestra el instante preciso en que los disparos irrumpen en pleno concierto, obligando a los artistas y técnicos a protegerse y abandonar el escenario de manera apresurada.

Advertencias previas ignoradas

Antes del atentado, José Quiroga, líder de Agua Marina, ya había alertado a las autoridades sobre las amenazas y extorsiones que sufrían los músicos. El propio Quiroga declaró: “Nosotros siempre hemos denunciado las extorsiones, pero no pasa nada. Ha tenido que pasar algo trágico para que las autoridades recién (hagan algo). ¡Ya basta de esto!”.

Estas declaraciones, dadas durante el velorio de Paul Flores, cantante de Armonía 10 asesinado por presuntos extorsionadores, reflejan el temor que viven los trabajadores del sector artístico y otros rubros vulnerables.

El líder de la orquesta también recordó episodios anteriores de violencia en una entrevista con Cuarto Poder: “Fuimos con el bus, tranquilamente, pensando que no iba a pasar nada y nos balearon. Menos mal que nosotros estábamos atentos y las balas pasaron cerca de nosotros. Pudo ocurrir una desgracia. En Trujillo, estuvimos en un concierto y nos pusieron explosivos. Esto pasó hasta dos veces”. Estos hechos evidencian la escalada de agresiones contra artistas en el país sin que se implementen medidas efectivas de protección.

Reclamos y movilización de artistas

La preocupación por la inseguridad derivó en manifestaciones públicas. Agua Marina participó en la marcha por la paz del 21 de marzo, que reunió a varios artistas tras el asesinato de Flores.

En esa ocasión, José Quiroga expresó la angustia colectiva que sienten los trabajadores: “No (puedo trabajar tranquilo) todos salimos con miedo, los músicos, los bodegueros, todos los peruanos que hacemos trabajos emprendedores, se está acabando con la economía por miedo”.