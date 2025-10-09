Wapa.pe
Tragedia en Real Plaza Centro Cívico: bebé de 7 meses fallece tras caer del segundo piso del concurrido centro comercial

Revelan estado de los 4 INTEGRANTES de Agua Marina tras brutal ataque en pleno concierto

Luis y Manuel Quiroga, junto con César More y Wilson Ruiz, miembros de Agua Marina, fueron alcanzados por disparos y permanecen hospitalizados de emergencia. Aquí te contamos cuál es su estado de salud actual.

    Una tragedia sacudió a la reconocida agrupación musical Agua Marina la noche del miércoles 8 de octubre, mientras ofrecían un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.

    Durante su presentación, fueron víctimas de una ráfaga de disparos que dejó a cuatro integrantes heridos: los hermanos Luis y Manuel Quiroga, César More y Wilson Ruiz. Dos de ellos permanecen en estado delicado y serán sometidos a intervenciones quirúrgicas.

    LEE MÁS: Emilia Drago compartió la DOLOROSA condición que padece su hija de 5 años con Diego Lombardi: "Requería el uso de arnés"

    Estado de salud de integrantes de Agua Marina

    Los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, fundadores y miembros del grupo, sufrieron lesiones que, según los reportes médicos, no comprometen su vida y se encuentran estables. Sin embargo, la situación de sus compañeros es más grave.

    De acuerdo con un comunicado de EsSalud, el baterista César More y el animador Wilson Ruiz se encuentran en condición crítica tras recibir hasta tres impactos de bala en el tórax. Ambos fueron atendidos inicialmente en un policlínico y posteriormente trasladados al hospital Almenara debido a la gravedad de sus heridas.

    La esposa de Ruiz, visiblemente afectada, confirmó que su pareja sería sometida a una cirugía de emergencia, aunque evitó brindar más detalles. En redes sociales, los seguidores de la agrupación han expresado su preocupación y enviado mensajes de apoyo, pidiendo oraciones por la pronta recuperación de los músicos.

    Sobre el ataque, el general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, informó que el atentado se originó desde la parte posterior del escenario. Además, señaló que el escenario estaba orientado hacia la avenida, en una zona considerada de riesgo, y que no se realizó una evaluación de seguridad previa por parte de las autoridades competentes.

