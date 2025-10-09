Luis y Manuel Quiroga, junto con César More y Wilson Ruiz, miembros de Agua Marina , fueron alcanzados por disparos y permanecen hospitalizados de emergencia. Aquí te contamos cuál es su estado de salud actual.

Una tragedia sacudió a la reconocida agrupación musical Agua Marina la noche del miércoles 8 de octubre, mientras ofrecían un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos.

Durante su presentación, fueron víctimas de una ráfaga de disparos que dejó a cuatro integrantes heridos: los hermanos Luis y Manuel Quiroga, César More y Wilson Ruiz. Dos de ellos permanecen en estado delicado y serán sometidos a intervenciones quirúrgicas.

Estado de salud de integrantes de Agua Marina

Los hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú, fundadores y miembros del grupo, sufrieron lesiones que, según los reportes médicos, no comprometen su vida y se encuentran estables. Sin embargo, la situación de sus compañeros es más grave.

De acuerdo con un comunicado de EsSalud, el baterista César More y el animador Wilson Ruiz se encuentran en condición crítica tras recibir hasta tres impactos de bala en el tórax. Ambos fueron atendidos inicialmente en un policlínico y posteriormente trasladados al hospital Almenara debido a la gravedad de sus heridas.

La esposa de Ruiz, visiblemente afectada, confirmó que su pareja sería sometida a una cirugía de emergencia, aunque evitó brindar más detalles. En redes sociales, los seguidores de la agrupación han expresado su preocupación y enviado mensajes de apoyo, pidiendo oraciones por la pronta recuperación de los músicos.