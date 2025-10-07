Pese al acuerdo con el Gobierno , un grupo de transportistas continúa bloqueando los accesos a San Juan de Lurigancho, generando caos vehicular.

El paro del transporte urbano en Lima y Callao, que había generado caos y afectado a miles de ciudadanos desde el lunes 6 de octubre, llegó a su fin tras intensas negociaciones entre el Gobierno y los gremios del sector.

En la reunión participaron el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, junto a los ministros de Economía, Interior y Transportes, quienes escucharon las demandas de los empresarios y representantes de las rutas afectadas. Tras varias horas de diálogo, se alcanzaron compromisos que permitieron levantar la medida y reanudar el servicio en los principales puntos de la capital.

Gobierno y transportistas alcanzan cinco acuerdos clave

Como resultado, se definieron cinco acuerdos principales. El primero contempla la creación de una mesa de trabajo el martes 14 de octubre, con la participación de la PCM, entidades públicas y empresas de transporte. Este espacio técnico buscará “abordar la problemática de manera integral que afecta al servicio de transporte urbano”.

El segundo acuerdo plantea que el Poder Ejecutivo brinde apoyo a los conductores, cobradores y familiares de las víctimas de los actos delictivos. Hasta el momento, más de 40 choferes han perdido la vida a manos de sicarios.

El tercer punto establece una coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ejecutivo para “la implementación de las unidades de flagrancia” y el “fortalecimiento del bloqueo de líneas de celular en centros penitenciarios”.

En el cuarto acuerdo, las autoridades y los transportistas acordaron trabajar conjuntamente y evitar acciones que perjudiquen la continuidad del servicio.

“Las medidas que se proponga pasarán por una coordinación previa entre las partes, a fin de evitar la afectación del servicio para los usuarios”, precisa el acta.

Finalmente, el quinto acuerdo confirma la suspensión del paro iniciado el 6 de octubre y el restablecimiento completo del transporte urbano “con normalidad a partir del martes 7 de octubre”. Con esta medida, se busca garantizar el desplazamiento de los ciudadanos y recuperar la tranquilidad en la capital.

Transportistas mantienen bloqueos en SJL pese a acuerdos

Aunque se alcanzaron acuerdos con el Ejecutivo, un grupo de transportistas persiste con la medida de fuerza en zonas estratégicas de Lima. El acceso a San Juan de Lurigancho continúa cerrado este martes, debido a la presencia de numerosos buses de transporte público estacionados a lo largo de la avenida Próceres de la Independencia y otras vías principales del distrito. La situación ha generado una severa congestión vehicular y obligó a miles de usuarios a buscar rutas alternas para desplazarse.

Las unidades permanecen ubicadas en puntos clave, mientras los manifestantes muestran carteles que expresan su preocupación por la inseguridad y los constantes ataques a los que están expuestos. Entre los vehículos bloqueados figuran buses de la Línea C de Transportes Huascar y de la línea 57, que cubren rutas hacia San Martín de Porres y el Callao.