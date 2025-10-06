El pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte sobre el paro de transportistas provocó una ola de críticas, siendo la más fuerte la del periodista Christian Hudtwalcker, conductor de Sin medias tintas en Latina. Hudtwalcker expresó su indignación tras escuchar las declaraciones de la mandataria, criticándola con dureza y reflejando el malestar de la población ante la falta de respuestas frente a la delincuencia y la extorsión que afectan al país.

Mientras la presidenta pedía “reflexionar” y evitaba medidas de protesta que, según ella, “no resuelven nada”, Hudtwalcker estalló en vivo. Su reacción se volvió viral en TikTok y otras redes sociales: "Qué brut*".

Presidenta Dina Boluarte da mensaje frente al paro de transportistas

El viernes 3 de octubre, ante el anuncio del paro nacional que se realizó el lunes 6 de octubre, Dina Boluarte se dirigió a la nación para minimizar el impacto de la protesta y pedir calma a los transportistas. “Lleguemos a cosas concretas, porque con un paro de 24, 48 horas o más, en ese tiempo no se va a solucionar el tema de la delincuencia o el crimen organizado. Tenemos que ser reales y objetivos”, expresó desde Palacio de Gobierno.

La mandataria señaló que la inseguridad “no lo ha generado ella ni el Ejecutivo”, sino que es un fenómeno que “viene de atrás” y que se agrava con “organizaciones criminales transnacionales”. Recomendó a los ciudadanos no abrir mensajes sospechosos y denunciar amenazas ante la Policía.

A pesar de su llamado, gremios de transporte y la opinión pública consideraron que el discurso evidenció desconexión con la realidad, mientras se reportaban ataques a conductores en Lima.

Christian Hudtwalcker estalla contra presidenta Boluarte

Las palabras de Dina Boluarte provocaron una reacción enérgica del periodista Christian Hudtwalcker, quien no pudo ocultar su enojo durante la más reciente emisión de su programa en Latina.

“Ya no me aguanto. ¡Qué brut*! Qué brut* es, por mi madre. Qué increíble. Hay niveles, pero la brutalidad con la sinvergüencería es una combinación que genera indignación”, afirmó con evidente molestia. Hudtwalcker continuó cuestionando a la presidenta, indicando que si ella sentía que no tenía la capacidad para liderar el país, “debió irse”, y calificó su gestión como “una pagada de su suerte”.