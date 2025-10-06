Christian Hudtwalcker explota ante declaraciones de la presidenta contra el paro de transportistas: "Qué brut*"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte sobre el paro de transportistas provocó una ola de críticas, siendo la más fuerte la del periodista Christian Hudtwalcker, conductor de Sin medias tintas en Latina. Hudtwalcker expresó su indignación tras escuchar las declaraciones de la mandataria, criticándola con dureza y reflejando el malestar de la población ante la falta de respuestas frente a la delincuencia y la extorsión que afectan al país.
Mientras la presidenta pedía “reflexionar” y evitaba medidas de protesta que, según ella, “no resuelven nada”, Hudtwalcker estalló en vivo. Su reacción se volvió viral en TikTok y otras redes sociales: "Qué brut*".
Presidenta Dina Boluarte da mensaje frente al paro de transportistas
El viernes 3 de octubre, ante el anuncio del paro nacional que se realizó el lunes 6 de octubre, Dina Boluarte se dirigió a la nación para minimizar el impacto de la protesta y pedir calma a los transportistas. “Lleguemos a cosas concretas, porque con un paro de 24, 48 horas o más, en ese tiempo no se va a solucionar el tema de la delincuencia o el crimen organizado. Tenemos que ser reales y objetivos”, expresó desde Palacio de Gobierno.
La mandataria señaló que la inseguridad “no lo ha generado ella ni el Ejecutivo”, sino que es un fenómeno que “viene de atrás” y que se agrava con “organizaciones criminales transnacionales”. Recomendó a los ciudadanos no abrir mensajes sospechosos y denunciar amenazas ante la Policía.
A pesar de su llamado, gremios de transporte y la opinión pública consideraron que el discurso evidenció desconexión con la realidad, mientras se reportaban ataques a conductores en Lima.
TAMBIÉN LEER: ES OFICIAL | INEI lanza MASIVA CONVOCATORIA con más de 10.000 puestos de trabajo para personas SIN EXPERIENCIA
Christian Hudtwalcker estalla contra presidenta Boluarte
Las palabras de Dina Boluarte provocaron una reacción enérgica del periodista Christian Hudtwalcker, quien no pudo ocultar su enojo durante la más reciente emisión de su programa en Latina.
“Ya no me aguanto. ¡Qué brut*! Qué brut* es, por mi madre. Qué increíble. Hay niveles, pero la brutalidad con la sinvergüencería es una combinación que genera indignación”, afirmó con evidente molestia. Hudtwalcker continuó cuestionando a la presidenta, indicando que si ella sentía que no tenía la capacidad para liderar el país, “debió irse”, y calificó su gestión como “una pagada de su suerte”.
“Qué brut* eres y todo el resto de gente que está a tu lado, o son más brut** que tú o son unos muertos de hambre, porque el problema no es que se haya generado por ti, el problema es que cuando tú has llegado tenías el deber como presidenta de la República de luchar y darles soluciones a las personas, por eso es que justamente si otros no pudieron, tú llegabas a ese cargo. Y si siempre, como parece ser, sentías que no tienes esa capacidad, debiste irte. Con esa frase se pinta de cuerpo entero que es una pagada de su suerte. Que viaje, que se siga retocando la carabina (cabeza) y que esto acabe rápido”, concluyó.