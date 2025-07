Los comentarios con las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y muchos de los usuarios estuvieron de acuerdo en esta acción, al considerar que el mensaje se extendía por más de tres horas.

"No lo juzgo porque claramente pude haber sido yo", "Me representa", "Escuchando a Dina, todos somos José Luna ja ja ja", "5 horas, mucho floro y texto", "Hasta yo me aburro", "Con ese portafolio que se mandó Dina, cualquiera se duerme", se puede leer en las redes de Latina.