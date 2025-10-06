Martín Ojeda, vocero de la Cámara Internacional del Transporte, advierte que continuarán con paros sucesivos si no se garantiza la seguridad de los conductores.

El caos vehicular y la incertidumbre marcan la jornada de este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, luego del paro total acatado por los transportistas. Miles de ciudadanos resultaron afectados, mientras el gremio evalúa extender la medida tras un nuevo ataque armado contra un conductor en San Juan de Lurigancho. Las autoridades intentan frenar una escalada de protestas que podría repetirse este martes 7 de octubre.

Transportistas evalúan extender paro tras nuevo ataque a conductor en Lima

El paro de transporte que paraliza Lima y Callao este lunes 6 de octubre dejó a miles de pasajeros varados desde primeras horas del día. Aunque las autoridades buscan restablecer el orden, la tensión se mantiene, pues los gremios de transportistas no descartan nuevas medidas de fuerza ante la creciente ola de violencia que afecta a sus compañeros.

Martín Ojeda, vocero de la Cámara Internacional del Transporte, advirtió en América Noticias que la postura del gremio es firme y que podrían continuar con paros sucesivos si no se garantiza la seguridad de los conductores. El dirigente recordó que ya había alertado que, si entre el domingo 5 y el lunes 6 ocurría otro asesinato de un chofer, se convocaría una nueva paralización.

En San Juan de Lurigancho, precisamente la noche del domingo, se reportó un nuevo atentado. Guillermo Álvarez Valverde, conductor de la empresa Santa Catalina, fue baleado por un sicario que fingió ser pasajero. El hombre permanece en estado crítico.

Pese a este hecho, aún no se ha confirmado si este martes 7 de octubre se repetirá el paro. No obstante, Ojeda reveló que el tema se encuentra en evaluación.

“(¿Ustedes van a parar mañana?) Lamentablemente, ese es el acuerdo que tiene el conglomerado de conos a los cuales me han llamado como vocero. Si bien es cierto soy director de un grupo internacional, ellos me han llamado: ‘Martín, no queremos más caudillismo, no queremos más falsa representación. Nosotros somos empresarios, queremos que protejan a nuestros conductores’”, declaró.

Transportistas exigen diálogo directo con Dina Boluarte

Los gremios de transporte que impulsan la paralización nacional han solicitado una reunión urgente con las máximas autoridades del país, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte, con el fin de abordar la grave situación de inseguridad que enfrentan los conductores y empresarios del sector.

"Nosotros estamos pidiendo una reunión de emergencia. Los escalones, por el tema de seguridad, culminaron. Necesitamos una reunión con la presidenta del Poder Judicial (Janet Tello), una reunión con la presidenta de la República (Dina Boluarte), una reunión con el fiscal de la nación (Tomás Gálvez). No vemos articulación, vemos un divorcio entre ellos", manifestó el vocero del gremio.

El dirigente advirtió que la falta de coordinación entre las instituciones del Estado agrava la crisis y desalienta las denuncias por extorsión. “Los mandos medios pueden avanzar mucho, están haciendo trabajo la policía, pero cuando tú te reúnes con otros sectores y ves cómo salen de la cárcel (los delincuentes), y matan a una persona, olvídate. Ustedes pónganse en el lado de los empresarios y los conductores. ¿Ustedes creen que van a denunciar un delito de extorsión? No, porque no ve seguridad en las cárceles, no ve seguridad en las calles”, agregó.