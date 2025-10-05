¿Habrá clases mañana lunes 6 de octubre por ‘apagón de motores’ en Lima y Callao? Esto respondió el Minedu

Paro de transportistas en Lima y Callao este lunes 6 de octubre por extorsión y violencia. ¿Se suspenderán las clases? Entérate de la información oficial.

El próximo lunes 6 de octubre, los transportistas de Lima y Callao realizarán un paro de 24 horas en protesta contra la extorsión y los ataques violentos que afectan al sector. La medida llega tras el asesinato de un conductor de la empresa Lipetsa, conocido como ‘El Triángulo’, ocurrido mientras trabajaba en San Juan de Miraflores. Ante este escenario, muchos padres se preguntan si sus hijos deberán asistir a clases presenciales.

El Ministerio de Educación (Minedu) aún no ha confirmado cambios, aunque asegura que evaluará la situación y emitirá comunicados oficiales sobre cualquier modificación en la jornada escolar.

Posible afectación en colegios de Lima y Callao

Según el Minedu, por el momento no se ha decidido suspender las clases en los colegios públicos de Lima. No obstante, se espera que en las próximas horas se informe si será necesario implementar cambios, especialmente ante la probable falta de transporte.

En el último paro, realizado el 2 de octubre, los colegios de Lima funcionaron con normalidad de manera presencial, mientras que la Dirección Regional de Educación del Callao decidió que las clases fueran virtuales ese día. Hasta el momento, no hay anuncios oficiales sobre cómo se desarrollará la jornada del lunes en esa región.

Las decisiones finales sobre la modalidad de clases recaerán en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC), mientras que los colegios privados definirán por sí mismos las medidas que consideren necesarias para la seguridad de sus estudiantes.

Detalles del paro de transportistas

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transportes, confirmó que el apagado de motores comenzará a partir de las 00:00 horas del lunes 6 de octubre y se prolongará durante toda la jornada. La protesta se realiza en memoria de los conductores asesinados y como un llamado de atención ante la inseguridad.

"El apagado de motores no será con marchas ni con actos de violencia. Invitamos a la población a acompañarnos en este apagado de motores, sonando sus ollas, como un grito por la desesperación ante la alta criminalidad y extorsión que sufre nuestro país", declaró Ojeda.