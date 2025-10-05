Joven es viral por juntar a sus 3 exparejas en una foto creada con IA y queda sorprendida: “Medio se parecen”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Una usuaria de TikTok se volvió viral al compartir una imagen peculiar creada con inteligencia artificial. La tendencia de generar fotos profesionales con artistas mediante Gemini ha comenzado a tener otros fines. En este caso, la joven decidió “reunir” a sus exparejas, lo que provocó una gran cantidad de reacciones en redes sociales.
Joven 'reune' a sus exparejas en una foto generada con IA
Según la historia publicada en la cuenta wenmi96 de TikTok, la joven decidió unirse a la tendencia viral y creó imágenes profesionales usando Gemini. Así, reunió a sus tres exparejas con una gran sonrisa. La publicación rápidamente captó la atención y fue compartida miles de veces por usuarios que no podían creer lo que veían.
"Recién me doy cuenta de que medio se parecen. Son tres personas que estuvieron en distintas etapas de mi vida. Hoy llevo 2 años soltera y tranquila. El video es solo humor, así que tómenselo así", reaccionó la autora del clip tras la viralización del contenido.
Cómo generar fotos profesionales usando Gemini
Cientos de usuarios tienen acceso a Gemini para crear imágenes profesionales gratis. Los resultados son rápidos e impresionantes. Solo necesitas ingresar a la app móvil o a la web y usar el prompt que prefieras. Para obtener imágenes más precisas y profesionales, se recomienda emplear fotos de cuerpo completo y en alta calidad, ya que esto permite a la IA generar mejores proporciones, detalles más realistas y resultados más pulidos.