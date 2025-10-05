Wapa.pe
Joven venezolana se emociona hasta las lágrimas al ingresar en segundo puesto a San Marcos: "Gracias, Dios mío"

Una joven venezolana logra ingresar a la UNMSM en segundo lugar tras tres intentos. Su emotiva reacción se viralizó en TikTok y emocionó a Perú y Venezuela.

    Una joven venezolana vivió un momento lleno de emoción al conocer que había sido admitida en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Tras tres intentos, no solo logró su ansiada vacante, sino que además alcanzó el segundo puesto en el examen de admisión, consolidándose como una de las estudiantes más destacadas de la convocatoria.

    Llantos y alegría al recibir la noticia

    El anuncio de su ingreso se produjo frente a una computadora, donde la joven y su familia esperaban los resultados. La emoción fue tal que no pudo contener las lágrimas, mientras sus familiares celebraban con abrazos y saltos de alegría.

    Su madre compartió el momento en TikTok, escribiendo: "Gracias Dios mío. Quedó mi hija venezolana en segundo lugar en la Universidad de San Marcos. En su tercer intento quedó en la San Marcos, después de tanto sufrir. Estoy orgullosa de ti, hijita."

    Viralización en redes sociales

    El video rápidamente se volvió viral, generando cientos de comentarios de felicitaciones y reconocimiento tanto de peruanos como de venezolanos: "Seño, dígale a su hija que medio TikTok nos sentimos orgullosas de ella", "Felicitaciones, el Perú y Venezuela están orgullosos también de ti"
    "San Marcos es muy difícil ingresar, si lo logró debe ser muy inteligente".

    El logro de la joven resalta no solo su esfuerzo y dedicación, sino también la capacidad de perseverancia frente a los desafíos académicos, convirtiéndose en ejemplo de motivación para miles de estudiantes extranjeros y locales.

