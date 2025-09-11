San Marcos: suspenden examen de admisión 2026-I por disturbios y anuncian nueva fecha

La UNMSM decidió suspender su examen de admisión previsto para setiembre tras disturbios en la Ciudad Universitaria, priorizando la seguridad de postulantes y reprogramando la evaluación.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó la suspensión de su examen de admisión 2026-I, que debía realizarse los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. La medida fue comunicada por el Vicerrectorado Académico de Pregrado y responde a los recientes disturbios registrados dentro y fuera de la Ciudad Universitaria.

La institución señaló que la prioridad es garantizar la seguridad de los postulantes, docentes y trabajadores, así como preservar la integridad del campus. “Nos vemos en la necesidad de suspender el examen de admisión hasta próximo aviso. Rechazamos todo acto de violencia y acciones que no representan las legítimas protestas estudiantiles”, indicó la universidad en su comunicado.

El origen de la suspensión

La decisión llegó después de que se reportaran enfrentamientos, bloqueos en las puertas 1 y 2 del campus y protestas estudiantiles que cuestionaban una presunta “privatización” de la educación pública, además de reclamos por el comedor y la residencia universitaria.

En redes sociales circularon imágenes de jóvenes con pancartas, algunos con el rostro cubierto, generando tensión en los accesos a la universidad. Una vocera de la Federación Universitaria de San Marcos señaló: “Nos movilizamos en contra de la privatización e invitamos a sumarse a la defensa del derecho a la educación”.

Medidas anunciadas por la universidad

Ante la escalada de los conflictos, la UNMSM presentó un paquete de medidas para atender las demandas de los estudiantes, entre ellas:

Ampliar las raciones en el comedor universitario de la sede central y San Juan de Lurigancho.

en el comedor universitario de la sede central y San Juan de Lurigancho. Uso proporcional de la residencia universitaria durante las fechas de admisión.

de la residencia universitaria durante las fechas de admisión. Exoneración de pensión en segunda carrera para egresados; solo se pagará matrícula.

en segunda carrera para egresados; solo se pagará matrícula. Opción única de cambio de carrera para estudiantes ya matriculados.

para estudiantes ya matriculados. Mayor distribución de tickets de almuerzo dentro de la ciudad universitaria.